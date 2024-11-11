Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca’ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Süper Lig'de 1-1 biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının bitişi ile birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle Meler yere düşerken, Koca ise Meler'i tekmelemeye devam etti. Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

2 ŞÜPHELİ TRİBÜNDEN İNİP HAKEME SALDIRMIŞTI

İddianamede, olay saatinde müsabakanın orta hakemi olan müşteki Halil Umut Meler'in, müsabakanın son düdüğü çalınarak müsabakanın bitirilmesine müteakip, müsabaka hakemlerinin müsabaka sahasından güvenlik eşliğinde hep birlikte ayrılmak üzere müsabaka sahasının orta alanında toplandıkları kaydedildi. Bu sırada hakemlerin bulundukları yere tribünden inerek koşarak gelen şüpheli Faruk Koca'nın, müşteki Halil Umut Meler'in sol göz alt tarafına denk gelecek şekilde sağ el yumruğu ile vurduğu kaydedilen iddianamede, bu darbe üzerine müşteki Meler'in yere düştüğü ve kargaşa çıktığı ifade edildi. İddianamede, kargaşa devam ederken yine tribünden inerek buraya gelen diğer şüpheliler Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın, o sırada yerde bulunan Halil Umut Meler'in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darp ettikleri anlatıldı.

HALİL UMUT MELER: 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ! UZLAŞMAK İSTEMİYORUM

Meler'in iddianameye giren Adli Tıp Kurumu Raporunda, başına, sol gözüne, omurgasında ve sağ dizinde hasar olduğu, bu nedenle kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği kaydedildi. Meler iddianamedeki ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelik 'sizi bitireceğim' dediğini, kendisini ise 'seni öldürüceğim' tehdidinde bulunduğunu belirterek "11 Aralık 2023'de saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor arasındaki süperlig futbol müsabakasını orta hakemiydim. Maçın bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragüvü klübü başkanı ve yanında bulunan iki şahıs sahaya girerek orta alana kadar geldiler. Faruk Koca benim, sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm. ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim.' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

KOCA'YA 1 YIL 31 AY 22 GÜN CEZA

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'nın, diğer sanıklar Can, Şahin ve Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'e önce "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti.

Diğer sanıkların da yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını aktaran savcı, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini bildirdi. Savcı, Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğunu ifade etti.

Savcı, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. 3. Asliye Ceza Mahkemesi 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

