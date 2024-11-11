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Giriş Tarihi: 11.11.2024 09:36

Kenan Karaman attı; Schalke 04 düşme hattından kurtuldu

Bundesliga 2'de Kenan Karaman ve Mehmet Can Aydın'ın formasını giydiği Schalke 04, konuk ettiği Regensburg'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinde kaptan Kenan Karaman, karşılaşmanın açılış golünü atarak takımına 3 puan kazandırdı.

DHA
Kenan Karaman attı; Schalke 04 düşme hattından kurtuldu

Bundesliga 2'nin 12. haftasında Schalke 04, sahasında Regensburg'u ağırladı. Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmada Schalke 04, rakibini 16. dakikada Kenan Karaman ve 53. dakikada Sylla'nın attığı gollerle 2-0 yendi.

Haftaya düşme potasında başlayan Schalke, aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 14'üncü sıraya çıktı. Son sıradaki Regensburg ise 7 puanla 18'inci ve son basamakta kaldı. Karşılaşmaya yedek soyunan Mehmet Can Aydın ise süre almazken; Türk asıllı Alman sağ bek Taylan Bulut da maça ilk 11'de başladı.

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Kenan Karaman attı; Schalke 04 düşme hattından kurtuldu
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