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Giriş Tarihi: 11.11.2024 22:34 Son Güncelleme: 11.11.2024 22:34

Liverpool'a ve Klopp'a küfür eden hakeme acımadılar! Karar...

İngiltere'de profesyonel maçların hakem görevlendirmesini yapan PGMOL, Liverpool ve Jürgen Kloop'a küfür ettiği belirlenen hakem David Coote'a soruşturma açtı. Coote'un hakemliği askıya alındı.

Liverpool’a ve Klopp’a küfür eden hakeme acımadılar! Karar...

İngiltere Futbol Federasyonu (FA)'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, sosyal medyaya videosu düşen hakem David Coote hakkında kararını verdi.

PGMOL tarafından 42 yaşındaki hakemin görevi askıya alındı. Coote, sosyal medyada yayılan videoda Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etmişti.

LIVEPOOL'UN SON MAÇINI YÖNETTİ

David Coote, Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'un Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

8 MAÇTA GÖREV ALDI

Coote, kariyerinde 8 kez Liverpool'un maçını yönetirken, Kırmızılılar, bu maçların 5'ini kazandı. Diğer 3 maçta ise 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. (NTV Spor)

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Liverpool'a ve Klopp'a küfür eden hakeme acımadılar! Karar...
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