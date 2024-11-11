Manchester United’ta Ruud van Nistelrooy ile yollar ayrıldı

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, özel uçakla İngiltere'ye gelerek kulüp tesislerini gezdi.

Portekizli çalıştırıcıyı Carrington tesislerinde genel müdür Omar Berrada, sportif direktör Dan Ashworth ve teknik direktör Jason Wilcox karşıladı.

Erik Ten Hag ile yolların ayrılmasından sonra geçiçi olarak göreve getirilen Ruud Van Nistelrooy ile yollar ayrıldı. Manchester United, Amorim'in beş yardımcısıyla göreve gelmesinin ardından efsanesi ile yollarını ayırdı.

Manchester United tarafından yapılan açıklamada, "Ruud bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı çalıştırıcı, görev aldığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.