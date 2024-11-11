TRABZONSPOR HABERLERİ: Ozan Tufan ve Draguş da kadro dışı kalabilir

Çaykur Rizespor mağlubiyeti bardağı taşırırken Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, olağanüstü toplantı yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş'in bir araya geldiği görüşmede Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncuların performanslarını artırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi. Dört futbolcunun da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Rizespor karşılaşması sonrası Güneş, "Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir" diyerek bunun sinyallerini vermişti.

OZAN İLE DRAGUŞ DA LİSTEYE GİREBİLİR

Bu arada yönetimin, teknik ekiple değerlendirmelerinin devam edeceği ve kadro dışıların artabileceği öğrenildi. Listeye Ozan Tufan ve Draguş'un dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Milli aradan sonra oynanacak Adana Demir karşılaşmasına kadar bir karara varılacağı, bazı isimlerin kadro dışı bırakılmayacağı ancak maç kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.