Trabzonspor’dan eski futbolcusu Joao Pereira’ya tebrik!

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in yerine Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira'yı göreve getirdi.

Trabzonspor Kulübü, İngilizce X sosyal medya hesabından Joao Pereira için tebrik mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Eski oyuncumuz Joao Pereira'nın Sporting'in yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz. Sahadaki liderliği ve Trabzonspor'a olan sadakatiyle Joao her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu. Yeni görevinde kendisine en iyisini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pereira, 2017 ile 2021 yılları arasında bordo-mavili takımda görev almıştı.