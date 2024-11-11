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Giriş Tarihi: 11.11.2024 09:22 Son Güncelleme: 11.11.2024 09:32

Yeni MHK Başkanı Barış Şimşek oluyor

Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu yönetimi değişiyor. Yeni MHK Başkanı'nın Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı iddia edildi.

SPOR SERVİSİ
Yeni MHK Başkanı Barış Şimşek oluyor

Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı iddia edildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

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Yeni MHK Başkanı Barış Şimşek oluyor
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