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Giriş Tarihi: 12.11.2024 18:59

A Milli Futbol Takımı'nın Galler mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

AA
A Milli Futbol Takımı’nın Galler mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişindeki apse ve oluşan ateş nedeniyle katılamadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmanda yer almadı.

DENİZ GÜL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

3 İSİM İDMANDA YER ALDI

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

HACIOSMANOĞLU DA TAKİP ETTİ

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın Galler mesaisi sürüyor
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