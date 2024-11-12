A Milli Takım’da Ferdi’nin yerine Eren Dinkçi ve Yasin Özcan kadroya çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkçi ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildi."

KARADAĞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.