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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Alo Neymar! Ben İcardi...

Arjantinli santrfor, aynı sakatlığı yaşayan eski takım arkadaşları ile görüşüp kritik bilgiler aldı

Alo Neymar! Ben İcardi...
Sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, kemiğindeki ödemin dağılmasını bekliyor. Samsunspor maçı öncesinde tribünlerin büyük sevgisi ile karşılaşan oyuncuya, her golde adı anons edilerek moral verilmişti. Karşılaşma sonrasında ise taraftar, İcardi'yi çağırıp karşılıklı tezahürat yapmıştı. PSG'de birlikte oynadığı Neymar başta olmak üzere bu sakatlığı geçiren eski takım arkadaşlarıyla iletişim kuran İcardi, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Tekrar MR'ı çekilecek İcardi'yi kulüp doktoru Yener İnce yalnız bırakmayacak. Arjantinli yıldıza ameliyatın ardından 5-6 aylık rehabilitasyon süreci programlanacak. Bu süreçte futbolcunun bir süre İtalya ve Buenos Aires'te kalması da ihtimal dahilinde. Hedef ise oyuncuyu mayıs ayında sembolik de olsa sahaya çıkarmak.

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Alo Neymar! Ben İcardi...
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