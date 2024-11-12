Alo Neymar! Ben İcardi...

Sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, kemiğindeki ödemin dağılmasını bekliyor. Samsunspor maçı öncesinde tribünlerin büyük sevgisi ile karşılaşan oyuncuya, her golde adı anons edilerek moral verilmişti. Karşılaşma sonrasında ise taraftar, İcardi'yi çağırıp karşılıklı tezahürat yapmıştı.Tekrar MR'ı çekilecek İcardi'yi kulüp doktoru Yener İnce yalnız bırakmayacak. Arjantinli yıldıza ameliyatın ardından 5-6 aylık rehabilitasyon süreci programlanacak.