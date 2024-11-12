Atar yemez!

Ligde oynadığı 11 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Bu istatistiğiyle de Avrupa'da 2. sırayı dev takımlarla paylaştı.Sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Livakovic o iki golü penaltıdan yedi. Hırvat eldiven aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi.