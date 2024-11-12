Atar yemez!

Ligde oynadığı 11 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Bu istatistiğiyle de Avrupa'da 2. sırayı dev takımlarla paylaştı. İtalyan ekibi Juventus, 9 maçta kalesini gole kapatırken, Atletico Madrid, Napoli, Leipzig ve Fenerbahçe 7 maçta gol yememe başarısı gösterdi.
Sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Livakovic o iki golü penaltıdan yedi. Hırvat eldiven aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Avrupa Ligi'nde 4 olmak üzere toplam 8 maçın hepsinde avlandı ve 13 gol yedi.