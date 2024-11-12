TFF dün Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Sivasspor'la oynadığı maçta Samet Akaydın ile attığı ilk golde VAR'ın başındaki Sarper Barış Saka,
pozisyonun başında elle oynama olduğu gerekçesiyle orta hakem Kadir Sağlam'ı monitöre çağırdı. Sağlam da gol kararından dönmedi
ve bu karar sosyal medyada çok tartışıldı. İşte o pozisyondaki diyalog: VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum. Hakem: Gol öncesi mi? VAR: Gol öncesi evet. Kornerden gelen top, oyuncunun eline düşüyor.
Bu eliyle oynadığı an. Hakem: Normal gösterir misin? Başka açın yok değil mi? VAR: Diğer açıların tamamında kapalı. Başka açım yok. Hakem: Sarper ben kararımda kalacağım. Bu bana göre el değil, golü veriyorum.
VAR: Golü veriyorsun, el değil tamam.
'İTME VAR, PENALTI'
G.Saray'ın
Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta Karadeniz kulübü 88. dakikada penaltı kazanmıştı. Bu pozisyonda sarı-kırmızılılar itiraz ederken orta hakem Halil Umut Meler ve VAR'ın başındaki Emre Kargın'ın konuşmaları şu şekilde… VAR: Umut hocam sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hakem: Evet göster, oynat abicim. 2 elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Ceza alanı içinde. Penaltı kararıyla başlıyorum. Oyna. VAR: Anlaşıldı. Hakem: Çift elle itme.