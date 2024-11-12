‘Bana göre el değil’

TFF dün Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Sivasspor'la oynadığı maçta Samet Akaydın ile attığı ilk goldepozisyonun başında elle oynama olduğu gerekçesiyle orta hakem Kadir Sağlam'ı monitöre çağırdı.ve bu karar sosyal medyada çok tartışıldı. İşte o pozisyondaki diyalog: VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum. Hakem: Gol öncesi mi? VAR: Gol öncesi evet.Bu eliyle oynadığı an. Hakem: Normal gösterir misin? Başka açın yok değil mi? VAR: Diğer açıların tamamında kapalı. Başka açım yok.VAR: Golü veriyorsun, el değil tamam.G.Saray'ınSamsunspor'u 3-2 yendiği maçta Karadeniz kulübü 88. dakikada penaltı kazanmıştı. Bu pozisyonda sarı-kırmızılılar itiraz ederken orta hakem Halil Umut Meler ve VAR'ın başındaki Emre Kargın'ın konuşmaları şu şekilde… VAR: Umut hocam sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hakem: Evet göster, oynat abicim. 2 elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Ceza alanı içinde. Penaltı kararıyla başlıyorum. Oyna. VAR: Anlaşıldı. Hakem: Çift elle itme.