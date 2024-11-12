BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal 5’ten 10’a nasıl geldi! İşte nedenleri...

Beşiktaş, son 10 resmi karşılaşmada sadece 4 galibiyet aldı. Son 5 lig maçında 10 puan kaybedildi. Teknik ekipten işleri rayına sokması beklendi ancak bu gerçekleşmedi. Rashica ve Paulista'nın olmadığı dönemde oldukça zorlanıldı. Oyuncuların istikrarı bozuldu, performanslar geriledi. Teknik ekip yeni oyun arayışına girse de bu da sonuç vermedi. Oyun düzelsin diye beklenirken her geçen gün geriye gidildi. Başakşehir maçı bardağı taşıran son damla oldu. Kartal, mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla bitirdi. Karşılaşmanın sonunda taraftarlar da artık dayanamadı ve "Söylesene bize hoca takım neden oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

GİO, İNATÇI VE TUTUCU!

Giovanni van Bronckhorst'un bu sezon en çok eleştirildiği konulardan biri, kulübeden katkı alamaması ve bazı oyunculara çok az süre vermesi. Salih Uçan'ı sadece 48 dakika oynatması, takımda kanat eksikliği varken Can Keleş'e 19 dakika şans tanıması ve Onur Bulut'u zaman zaman sağ kanat olarak oyuna dahil etmesi çok tartışıldı. Hamlelerinin geç olması ve giren çıkan dengesinde oyunun iyi bir sonuç vermemesi de eleştiri konuları arasında yer aldı. Hollandalı teknik adamın, bu sezon bazı tercihleri inatçı ve tutucu olduğu kanaatini oluşturdu.

KANAT DENGESİ BOZULDU

Beşiktaş'ta kulübün scout ekibi dışında, Friedel ve bazı yöneticilerin de scout ekipleriyle oyuncu izlediği kaydedildi. Tek bir elden operasyonun bulunmaması nedeniyle transfer girişimlerinde hatalar oldu. Siyah-beyazlıların son transferi Joao Mario'ydu. Herkesin kanat transferi beklediği noktada kariyerinin büyük bölümünü merkez orta saha olarak geçiren Portekizli oyuncu, takımda Gedson, Salih, Onana, Musrati, Ndour ve Chamberlain varken kadroya dahil edildi. Chamberlain de gitmeyince kanat transferi yapılamadı. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana kanat sıkıntısı bitmedi.

KASIM AYINDA ÇİFT HANE!

Ernest Muçi ve Al- Musrati geçen sezonun devre arasında toplam 22 milyon Euro'ya transfer edildi. Peşpeşe kulüp tarihine geçen rekor transferlerin ardından yazın kadroya dahil edilen oyunculara da 17 milyon Euro daha bonservis yüküne girildi. Ancak sonuç istenildiği gibi olmadı. 11 maç sonunda 21 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçen sezon ilk 11 maçında 19 puan alabilmiş, zirvedeki G.Saray'ın 12 puan gerisinde kalmıştı. Bu sezon da işi mucizelere bıraktı.