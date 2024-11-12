Bodrum FK’da Ege Bilsel’e milli davet

Bodrum ekibinde altyapıdan çıkıp geçen sezon ortasında Antalyaspor'dan yuvaya dönen 20 yaşındaki Ege Bilsel, Ümit Milli Takım'a çağrılmanın sevincini yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 6 maçta süre alan, bu sezon ise Süper Lig'de Volkan Demirel'in teknik direktörlüğü devralmasıyla ilk 11'de forma giymeye başlayan sol kanat oyuncusu ay-yıldızlı kafileden davet aldı.

Ümit Milli Takım 15 Kasım Cuma günü Sofya'da Bulgaristan ile özel maçta karşılaşacak. Ege'nin yanı sıra Yusuf Sertkaya yine U20 Milli Takım'a davet edilirken, Arlind Ajeti, Fredy Alfredo Ribeiro ve Taulant Seferi de lige milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada ülkelerinin milli takımlarında görev yapacak. Bodrum FK, milli ara sonrası 23 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'de 10 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup lider olan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla çıkış yakalamaya çalışacak. Bodrum ekibi güçlü rakibiyle ilk kez karşılaşacak.