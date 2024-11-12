Bu gol dünya markası

Futbolu ve mücadelesiyle Fenerbahçeli taraftarın sevgilisi olan Sofyan Amrabat, klasını konuşturmaya başladı.Skoru 3-0'a getiren Amrabat'ın füzesinde top 131 kilometre hızla ağlara giderken dünya futbol tarihinin de en hızlı 20 şutu arasına girdi.28 yaşındaki yıldızınDavid Beckham'ı (129.6km/h) geçerek listede 19'uncu sıradayer aldı. İngiliz yıldız, 1996 yılındaManchester United'da oynarkenDerby'yi avlamış ve bu gol uzun sürehafızalardan çıkmamıştı.Listeninilk sırasında 210 km. hızlaSporting'ten Heberson var.Amrabat, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol katkısı sağladı. Sivasspor ve Trabzonspor'a gol atan Faslı yıldız, Bodrum FK maçında da asist yapmıştı.