Faruk Koca’ya 3 yıl 7 ay hapis cezası!

Süper Lig'de 11 Aralık 2023'te 1-1 biten A.Gücü-Ç.Rize maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e önce yumruk atan, ardından da yerde tekmeleyen A.Gücü Eski Başkanı Faruk Koca için karar belli oldu. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Koca'ya, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama"
suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"
tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.