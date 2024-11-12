Faruk Koca’ya 3 yıl 7 ay hapis cezası!

Süper Lig'de 11 Aralık 2023'te 1-1 biten A.Gücü-Ç.Rize maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e önce yumruk atan, ardından da yerde tekmeleyen A.Gücü Eski Başkanı Faruk Koca için karar belli oldu. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Koca'ya,suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün,tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.