FENERBAHÇE HABERLERİ: Amrabat’ın golü dünya markası! Beckham’ı geçti

Futbolu ve mücadelesiyle Fenerbahçeli taraftarın sevgilisi olan Sofyan Amrabat, klasını konuşturmaya başladı. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Trabzon deplasmanında 90+12'de attığı golle takımı 3-2'lik galibiyete taşıyan Faslı yıldızın, Kadıköy'de taraftarının önündeki ilk golü de tarihe geçti. Skoru 3-0'a getiren Amrabat'ın füzesinde top 131 kilometre hızla ağlara giderken dünya futbol tarihinin de en hızlı 20 şutu arasına girdi.

LİSTEDE TUGAY KERİMOĞLU DA VAR

28 yaşındaki yıldızın 23 metreden defansı delerek kaydettiği akıllara zarar golü, David Beckham'ı (129.6 km/h) geçerek listede 19'uncu sırada yer aldı. İngiliz yıldız, 1996 yılında Manchester United'da oynarken Derby'yi avlamış ve bu gol uzun süre hafızalardan çıkmamıştı. 17. basamakta 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton filelerini 135.5 kilometre ile sarsan Tugay Kerimoğlu yer alıyor. Listenin ilk sırasında 210 km. hızla Sporting'ten Heberson var.