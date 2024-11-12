FENERBAHÇE HABERLERİ: Samet Akaydin’in gidişine izin yok

Fenerbahçe'de 337 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydin, ligde 671 gün sonra gol sevinci yaşadı. Sarı-Lacivertli takıma geçen sezon gelen ancak süre bulamadığı için ve EURO 2024'te oynama şansını kaçırmamak adına Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Mourinho ile de istediği şansı bulamadı. Şampiyonlar Ligi elemeleri için UEFA'ya verilen listeye yazılmayınca da Portekizli hoca ile konuşarak ayrılma talebini ilettiği öğrenildi.



"HİÇBİR YERE GİDEMEZSİN"

Sezon başında aralarında Bodrum FK'nın da yer aldığı 5 kulüpten teklif alan Samet'in, "Eğer 4. stoper olacaksam ayrılmak istiyorum. Ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Mourinho ise "Hiçbir yere gidemezsin. Sen de oynayacaksın, sadece sabırlı ol" yanıtı ile ayrılığa izin vermedi. O şansı Sivas karşısında bulan Samet, hocasını mahcup etmedi.

Öte yandan Djiku, sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.