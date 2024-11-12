Juventus’tan Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler!

İtalya'da düzenlenen bir yardım etkinliğine katılan Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, takımın ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Giuntoli, "Şu anda araştırıyoruz. Ara transfer özel bir dönem ve işler sürekli değişiyor. Henüz erken, ancak Juventus için oynayabilecek uygun bir oyuncuya bakıyoruz." dedi. Ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Giuntoli, "Üst sıralarda çok fazla takımın olması ligin güzelliği. Bu, ilgiyi artırıyor ve herkesin gelişmesini sağlıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var, çok fazla sakatlık yaşadık ama hocamız ve futbolcularımız sayesinde buradayız ve pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giuntoli, takımın genç yeteneklerinden Kenan Yıldız için ise, "Ona her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Çok genç ve doğru anı beklemek lazım. Biraz sabretmek gerekiyor, şu anda oldukça iyi gidiyor." açıklamasında bulundu. Bu sezon Juventus formasıyla 16 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistle katkı sağladı.