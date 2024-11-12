Santos’tan Neymar açıklaması: Geri dönecek mi?

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar'ın olası bir dönüşüne değindi. Teixeira, Coritiba maçının beklenti yaratmak niyetinde olmadığını belirtti ancak Brezilyalı oyuncunun ailesiyle konuştuğunu da itiraf etti.

Teixeira, "Söylediğim ve tekrarladığım şey: boşa spekülasyon yaratmaya gerek yok. 'Eğer'lerle beklenti yaratmak... Yaklaşımımız net ve objektif, baba ve ekibi de bunun farkında. Dünden beri konuşmuyoruz. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız. Mevcut sözleşme durumunu herkes biliyor" diyerek sözlerine başladı.

Santos Pazar günü Vila Belmiro'da CRB'yi yenerse Serie B şampiyonluğunu garantileyebilir.

Neymar'ın maçı izleyip izlemeyeceği sorulduğunda ise Teixeira, "Babasına ve Neymar'a sormanız gerekiyor. Paulistao'da kupayla girdiğinde olduğu gibi loca hazır. O her zaman oradadır. Eğer Brezilya'ya gelirse, hoş karşılanacaktır" yanıtını verdi.