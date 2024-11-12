SON DAKİKA | Avrupa'da ona hayran kaldı: "Sanchez değil Ronaldinho"

Galatasaray'ın başarılı Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Süper Lig'deki Samsunspor maçında attığı 'Zidane çalımı' ve arkasından yaptığı röveşata, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

25 yaşındaki savunmacının ileri uçta yaptığı hareketler için, "Sanchez değil, sanki Ronaldinho. Bu hareketler olumlu sonuçlansaydı, Kolombiyalı neredeyse Puskas ödülünü alacaktı" yorumları yapıldı.

Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Galatasaray, Davinson Sanchez'i 2023 yılının Eylül ayında Tottenham'dan transfer etmişti. SarıKırmızılılar, İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı savunmacı bu sezon 12 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Akşam