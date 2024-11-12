Son dakika: Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Giovanni van Bronckhorst hedef tahtasında...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir deplasmanında golsüz beraberlikle puan kaybetti. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak zirve yarışında önemli bir darbe aldı. Bu durum, sahadaki futbol kadar tribündeki Beşiktaş taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takımlarını desteklemek için yerlerini alan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaparak sahada izledikleri oyunu eleştirdi. Takımın temposuz ve etkisiz performansı, tribünlerde giderek büyüyen bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Başakşehir karşısında takımın 90 dakikada sadece 1 isabetli şut çekebilmesi ve kadro tercihleri sebebiyle eleştirilen GvB, taraftarın hedef tahtasında...

'GÖZTEPE'YLE BAŞLAYACAĞIZ'

Ligde en son 9.hafta maçlarında Tümosan Konyaspor'u Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle mağlup eden, diğer 3 haftada Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan SiyahBeyazlılar RAMS Başakşehir maçında da 2 puan bıraktı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, taraftar tepkilerine rağmen ligi bırakmadıklarını vurguladı. Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik, gelişeceğiz. O yüzden havlu attık diyemem. Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz. Ligin sonunda olacak şeyleri şimdi konuşmak istemiyorum. Yakaladığımız fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik, çok fazla. Gelişime Göztepe maçıyla başlamak istiyoruz" dedi.

'TAKVİYELER HEDEFLİYORUZ'

Kadro derinliği ile ilgili değerlendirme yapan Giovanni Van Bronckhorst, "Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeni bir transfer dönemi gelecek, ihtiyaç olan bölgelere takviye hedefliyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bizim için bir fırsat. Benim için yeni bir durum değil. Rashica sahada olmadığı durumlarda kenar oyuncusu olmuyor. Muçi'yi kanat oynatarak ondan faydalanıyoruz. Bu noktada hücumcu bekler kullanıyoruz. İki kanat oyuncusuyla oynayınca tehlikeli olduğumuzu gördük. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica yüzde yüzüne ulaşacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak" diye konuştu.