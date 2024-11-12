Son dakika: İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho’nun gidebileceği 2 takım

Fenerbahçe, 99 puan topladığı tarihi sezonun ardından büyük ses getiren bir hamleye imza attı.Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.Fenerbahçe, on binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 61 yaşındaki teknik adamın yeniden Premier Lig'e döneceği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınına konuşan Mourinho da bir gün mutlaka Premier Lig'e döneceğini açıklamıştı.Son günlerde Ada basınında sık sık Mourinho'nun geri döneceği haberleri yayımlanırken, konuyla ilgili son açıklama İngilizlerin efsane futbolcusu Alan Shearer'dan geldi.

EVERTON YA DA NEWCASTLE'A GİDEBİLİR

İngiliz basınına konuşaun Shearer, "Mourinho yakın zamanda Roma'yı çalıştırıyordu ve Roma'nın sahipleri Everton'ı satın almaya yakın. Kazandığı başarılardan dolayı Premier Lig'deki herhangi bir takım onunla ilgilenebilir. Gördüklerini olduğu gibi söylemekten ve kaos yaratmaktan korkmuyor."

"Mourinho'yu 1 sene içinde Premier Lig'de görürsek şaşırmam. Newcastle'da her zaman övgüyle bahsettiğini biliyoruz ve bu bağ Sir Bobby Robson ile olan bağlantısından kaynaklanıyor. "Bu bağlantı sayesinde stadyumu, atmosferi ve taraftarları her zaman övdü." ifadelerini kullandı. Fotomaç