Son dakika: İtalyanlar duyurdu! Galatasaray’da Icardi’nin yerine 6 aday

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor.



Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.Yönetim, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan deneyimli golcünün yerine arayışlara başladı.İtalyan basını, sarı-kırmızılı takıma transfer olabilecek isimleri açıkladı.

INTER'DEN ARNAUTOVIC VE CORREA

Calciomercato kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Marko Arnautovic ve Joaquin Correa'yı gündemine alabileceği yazıldı.

İki futbolcunun Lautaro Martinez, Marcus Thuram ve Mehdi Taremi'nin arkasında kaldığı, forma şansı bulmalarının zor olduğu ve sarı-kırmızılı takıma uygun şartlarla transfer olabileceği belirtildi.

NAPOLI'DEN GIOVANNI SIMEONE

Sezon başında Napoli'den Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralayan Cimbom'un, aynı takımda forma giyen Arjantinli santrfor Giovanni Simeone'yi gündeme alabileceği iddia edildi.

Haberde bu sezon 12 maçta sadece 304 dakika süre alan tecrübeli golcünün daha fazla süre almak istediği aktarıldı.

JUVENTUS'TAN MILIK, MILAN'DAN JOVIC

Öte yandan Galatasaray'ın Juventus'tan ayrılma karar alan Arkadiusz Milik ve sezon başında da gündeme gelen Luka Jovic ile ilgilenebileceğinin altı çizildi.

ROMA'DAN SHOMURODOV

Son olarak sarı-kırmızılıların Roma forması giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'u listesine ekleyebileceği ve oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.Fotomaç