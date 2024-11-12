TFF’ye yeni sponsor!

TFF ile Medicana arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile davetliler katıldı.

"SPONSORLUK ANLAŞMALARIMIZ SÜRECEK"

İşbirliğinin iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen İbrahim Hacıosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugüne kadar sağlık sponsorumuz olan Acıbadem grubuna teşekkür ediyorum. Hüseyin Bozkurt ve Medicana grubuna milli takımımıza maddi ve manevi daha yüksek oranda katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Medicana grup olarak da tamamen milli bir grup. Milli olarak bu kadar büyük yatırımlar yaptıkları için ülke olarak da gurur kaynağı. İnşallah bundan sonra sporcularımıza daha iyi şartlarda ve imkanlarda hizmet sunacaklarından eminiz. Sponsorluklarımız anlaşmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bütçedeki açığı ancak sponsorluklarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devraldığımız açığı kapatmamız gerek. Bunu bugün bu şartlarda yaptık ama bir dahaki anlaşmayı umarım daha iyi şartlarda yaparız."

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt da anlaşmadan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Çok kutsal bir görev için buradayız. Medicana 35 yıla yakındır sağlık sektöründe daha sonra eğitim sektöründe de hizmet veren bir kuruluş. 18 hastanesi, 15 bin çalışanıyla bu hizmeti devam ettiren bir kuruluş. Tüm meslekler kutsal ama sağlık ve eğitimi biraz daha kutsal görüyoruz. Bu işi çok seviyoruz. Türkiye'de birçok ilde hizmet veriyoruz. Londra'da açtığımız hastane ile uluslararası arenada da hizmet vermeye başladık. Bosna'da açacağımız hastaneyle yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Amatör ve profesyonel branşlarda sporun her dalında sporcuya ve kulüplere destek verdiklerini belirten Bozkurt, "Bugüne kadar yaptıklarımız için büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Fakat bugün başka bir gün, tüm bunların üstünde çok değerli bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın sağlık sponsorluğu, ayrıca diğer tüm alt kategorilerdeki tüm kadroların sağlık sponsorluğunu kapsayan bir anlaşma. Bu başka bir şey, sponsorluktan öte taşın altına elimizi soktuğumuz bir operasyon." şeklinde konuştu.

İmza törenin ardından Başkan Hacıosmanoğlu, Hüseyin Bozkurt'a 10 numaralı milli takım formasını hediye etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.