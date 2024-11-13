BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio değişiklik hakkını kullanmıyor

Ligde milli araya zirvenin 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yedek kulübesinden oyuna müdahaleleri, değişikliklerdeki tercihleri tartışma konusu. Hollandalı hoca, bugüne dek oynanan maçların çoğunda 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayarak kulübeyi yeterli bulmadığını gösterdi.



Beşiktaş'ın ligde oynadığı 11 maçın 6'sında 5 oyuncu değişikliği yapmayan Gio, Avrupa Ligi'nde de 3 kez aynı durumu ortaya çıkardı. Süper Kupa Finali'nde 4 değişiklik yapan 49 yaşındaki teknik adam, bugüne dek Beşiktaş'ın başında 18 maçta, 10 kez bu hakkını sonuna kadar harcamamış oldu.

BAKHTİYOR 5 DAKİKA

Bu süreçte Chamberlain ve Emrecan Terzi hiç görev almazken, Salih Uçan, Can Keleş, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayyip Talha Sanuç gibi isimlerin oyunda kalma süresi 100 dakikayı dahi bulmadı. Salih 48, Can 19, Tayyip Talha 9, Bakhtiyor 5 dakika görev yapabildi.

HOLLANDA'YA GİTTİ

Van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından özel işleri nedeniyle ülkesine gitti. Hollandalı hocanın yokluğunda dün siyahbeyazlı takımı yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı.

MARIO VARSA, SORUN VAR!

Bu arada Siyah-Beyazlılar'da en çok tartışılan oyunculardan olan Joao Mario'nun oyuna etkisi, bulduğu süreye göre sınırlı kaldı. Portekizli futbolcunun bu sezon ligde 11 başladığı 6 maçta Beşiktaş, sadece Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerken Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarında berabere kaldı. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde ise rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Tecrübeli isim, 11 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirirken 688 dakikada sadece 1 asist yapabildi.



