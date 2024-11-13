Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:33

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenmanın yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı ifade edildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA