Hakan Çalhanoğlu’ndan flaş Galatasaray itirafı! Tansferi neden olmadı?

Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı en çok giyen oyuncu olmak istediğini ifade ederek, "Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur" dedi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAYBETTİĞİMİZDE BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU"



Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur. Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim" diye konuştu.