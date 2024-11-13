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Giriş Tarihi: 13.11.2024 15:42

Lincoln Henrique Mourinho’dan şans istiyor

Fenerbahçe’ye geri dönmeye hazırlanan Lincoln Henrique, Jose Mourinho’dan şans bekliyor. Bragantino’da geçirdiği başarılı sezonun ardından, çok yönlülüğüyle Fenerbahçe’ye katkı sağlamayı hedefliyor.

Lincoln Henrique Mourinho’dan şans istiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon RB Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique için yeni bir gelişme yaşandı.

Lincoln Henrique, Jorge Jesus döneminde transfer edilmişti. Normalde forvet arkasında görev yapan Sambacı, Sarı-Lacivertliler'de tam bir joker olmuş, sol açık, sol bek ve merkez orta sahada görev yapmıştı.

SAKATLANMIŞTI

Başarılı oyuncu, dizindeki çapraz bağların kopmasıyla şanssız bir dönem yaşadı. Lincoln, geçen sezonun devre arasında ülkesinin Bragantino takımına 1 yıllığına kiralandı.

OPSİYON HENÜZ KULLANILMADI

Brezilyalı futbolcu, burada iyi bir sezon geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, 46 resmi maça çıktı, 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Bragantino, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip olsa da Lincoln'ün, 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

HAYALİ JOSE MOURINHO

Sambacı'nın en büyük hayali, Jose Mourinho'nun kendisine şans vermesi. Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Lincoln, birçok farklı pozisyonda oynayabilmesi ve özellikle duran toplardaki etkinliğiyle, Portekizli teknik adam için iyi bir seçenek olabilir. Sambacı, beklediği şansı bulması halinde Fenerbahçe'de kalabilmek için elinden geleni yapmaya kararlı. (Sporx)

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Lincoln Henrique Mourinho’dan şans istiyor
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