Messi forması giyen stadyuma giremez!

Dünya Kupası Elemeleri'nde perşembeyi cumaya bağlayan gece TSİ 02.30'da oynanacak Paraguay-Arjantin maçı için flaş bir karar geldi. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre;Messi yasağı sadece Arjantin Milli Takımı forması değil, 37 yaşındaki yıldızın Barcelona, PSG veya İnter Miami formalarını giyenler için de geçerli olduğu bildirildi. İspanyol basınında "Messi karşıtı karar" olarak bu haber gündemi meşgul ederken Paraguay, benzer uygulamayı Brezilya maçında da Vinicius Junior için yapmıştı.