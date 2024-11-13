Moura'dan Mourinho itirafı: "Son maçta berbattın"

"SON MAÇTA BERBATTIN' DERDİ"

Mourinho ile olan bir anısını anlatan Moura, "Gözlerinizin içine bakarak konuşur ve çok şeffaftır. Bazen bana 'nasılsın?" diye sorardı ve ben de ona 'iyiyim' derdim. O da 'gerçekten mi? son maçta berbattın!' derdi." dedi.