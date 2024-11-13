Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Moura'dan Mourinho itirafı: "Son maçta berbattın"
Giriş Tarihi: 14.11.2024 01:23 Son Güncelleme: 14.11.2024 01:23

Moura'dan Mourinho itirafı: "Son maçta berbattın"

Premier Lig ekibi Tottenham'dan bedelsiz olarak ayrılan ve ülkesi Brezilya'da top koşturan Lucas Moura, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sao Paulo'da forma giyen Moura, Mourinho için "Birlikte çalışmayı en çok sevdiğim teknik direktör Jose Mourinho'ydu." dedi. İşte Moura'nın o sözleri...

Moura’dan Mourinho itirafı: Son maçta berbattın

Kariyerini Brezilya ekibi Sao Paulo'da devam ettiren yıldız oyuncu Lucas Moura, Tottenham'dan eski hocası Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

'EN ÇOK SEVDİĞİM TEKNİK DİREKTÖR'

Brezilyalı yıldız oyuncu, "Birlikte çalışmayı en çok sevdiğim teknik direktör Jose Mourinho'ydu." açıklamasını yaptı.

"SON MAÇTA BERBATTIN' DERDİ"

Mourinho ile olan bir anısını anlatan Moura, "Gözlerinizin içine bakarak konuşur ve çok şeffaftır. Bazen bana 'nasılsın?" diye sorardı ve ben de ona 'iyiyim' derdim. O da 'gerçekten mi? son maçta berbattın!' derdi." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Moura'dan Mourinho itirafı: "Son maçta berbattın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA