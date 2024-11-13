Moura'dan Mourinho itirafı: "Son maçta berbattın"

Kariyerini Brezilya ekibi Sao Paulo'da devam ettiren yıldız oyuncu Lucas Moura, Tottenham'dan eski hocası Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
'EN ÇOK SEVDİĞİM TEKNİK DİREKTÖR'
Brezilyalı yıldız oyuncu, "Birlikte çalışmayı en çok sevdiğim teknik direktör Jose Mourinho'ydu." açıklamasını yaptı.
"SON MAÇTA BERBATTIN' DERDİ"
Mourinho ile olan bir anısını anlatan Moura, "Gözlerinizin içine bakarak konuşur ve çok şeffaftır. Bazen bana 'nasılsın?" diye sorardı ve ben de ona 'iyiyim' derdim. O da 'gerçekten mi? son maçta berbattın!' derdi." dedi.