Nicola Zalewski’den flaş G.Saray ve F.Bahçe açıklaması!

İtalyan devi Roma'da forma giyen ve yaz transfer sezonunda Galatasaray ile masaya oturan ancak şartlarda anlaşamayan Nicola Zalewski, Polonya basınından Meczyki'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takım hakkında transfer itirafında bulunurken, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.
GALATASARAY İTİRAFI
Nicola Zalewski, yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusuna yanıt veren Polonyalı oyuncu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." dedi.
'MOURINHO ÇOK YARDIMCI OLDU'
"En iyi anlaştığın teknik direktör kimdi?" sorusuna ise Nicola Zalewski, "Kesinlikle Jose Mourinho bana çok yardımcı oldu ama genel olarak bütün teknik adamlarla iyi bir ilişkim var." diye konuştu.
BU SEZON 10 MAÇ ÇIKTI
Nicola Zalewski, bu sezon Roma'da 10 resmi maçta forma giydi. 588 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.