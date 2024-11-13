Nicola Zalewski’den flaş G.Saray ve F.Bahçe açıklaması!

İtalyan devi Roma'da forma giyen ve yaz transfer sezonunda Galatasaray ile masaya oturan ancak şartlarda anlaşamayan Nicola Zalewski, Polonya basınından Meczyki'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takım hakkında transfer itirafında bulunurken, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

GALATASARAY İTİRAFI

Nicola Zalewski, yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.