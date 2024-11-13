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Giriş Tarihi: 13.11.2024

Paul Pogba’yı ister misiniz!

18 aylık doping cezası mart ayında bitecek olan oyuncu menajerler aracılığı ile G.Saray’a önerildi

MEHMET ÖZCAN
Paul Pogba’yı ister misiniz!
CAS tarafından 4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te sahalara dönecek. 11 Eylül 2023'ten bu yana cezasını çekmeye başlayan Pogba'yı menajerler Galatasaray'a önermeye başladı. Sarı-kırmızılılar, menajerlerin gündeme getirdiği 31 yaşındaki Fransız orta sahayla ilgili olumlu ya da olumsuz cevap vermedi. Pogba'nın Juventus'la sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
M.United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.
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Paul Pogba’yı ister misiniz!
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