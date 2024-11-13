Roma’da son karar Ranieri oldu

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Daniele De Rossi'nin ardından Ivan Juric'le de yollarını ayıran Roma'da gündem yeni teknik direktör. De Rossi'nin ardından teknik direktörlük için Ivan Juric'le anlaşan Roma, hafta sonunda ligde Bologna karşısında alınan yenilgi sonrası bir kez daha teknik direktör değişimi yaşandı.

Juric'le yolların ayrıldığını açıklayan Roma'da teknik direktör arayışı başlarken Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılan Roberto Mancini'yle birlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da adı İtalyan ekibiyle anıldı. Sky Sports'ta yer alan haberde Roma'nın sahibi Friednkin Group'un takımın eski teknik direktörlerinden Claudio Ranieri'yle görüştüğü ve tecrübeli çalıştırıcının favori konumunda olduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÇALIŞACAK

Montella'nın ayrılığına Türkiye Futbol Federasyonu'nun onay vermemesi nedeniyle bu ihtimalin düşük olduğu aktarıldı. Yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Ranieri'nin yarın takımla antrenmana çıkabileceği ifade edildi. Claudio Ranieri, Roma'yla anlaşması halinde üçüncü kez başkent ekibinde görev yapacak. Ranieri daha önce 2009-2011 yılları arasında ve 2019'da kısa bir süre Roma'yı çalıştırmıştı.