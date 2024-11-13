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Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:38

Son dakika: Batshuayi, 200 bin Euro'sunu kaptırdı

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Son dakika: Batshuayi, 200 bin Euro’sunu kaptırdı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin euro (7.3 Milyon TL) dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.

Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Batshuayi, 200 bin Euro'sunu kaptırdı
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