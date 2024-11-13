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Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:39

Son dakika: Serdar Aziz gelişmesi! Kasımpaşa ile görüşüyor...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz için transfer ihtimali ortaya çıktı.

Son dakika: Serdar Aziz gelişmesi! Kasımpaşa ile görüşüyor...

Jose Mourinho'nun form şansı vermediği Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz'in ocak transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı belli oldu.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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Son dakika: Serdar Aziz gelişmesi! Kasımpaşa ile görüşüyor...
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