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Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:36 Son Güncelleme: 14.11.2024 16:36

Abdullah Avcı’dan Manchester City ziyareti

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'de futbol gözlemlerine devam eden Abdullah Avcı, Manchester City'de teknik ekiple fikir alışverişinde bulundu.

Abdullah Avcı’dan Manchester City ziyareti

Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım ile anlaşmayan Abdullah Avcı İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor.

MANCHESTER CITY'İ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Premier ve Championship'te 5 karşılaşmayı tribünden takip eden Avcı, bu kez Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City kulübünü ziyaretti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Manchester City Spor Koordinatörü Lee Twigg'e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure'ye ve alt yapı antrenörü Mustafa Alper Avcı'ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu" ifadelerine yer verdi.

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Abdullah Avcı’dan Manchester City ziyareti
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