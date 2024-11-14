Al-Nassr açıkladı! Anderson Talisca takımdan ayrılacak mı?

Yaz transfer sezonunda adı özellikle de Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu.

AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yöneticileri, Talisca için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberin detayında Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.