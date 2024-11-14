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Giriş Tarihi: 14.11.2024 20:47

Al-Nassr açıkladı! Anderson Talisca takımdan ayrılacak mı?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Suudi basınından Brezilyalı yıldız için açıklama geldi.

Al-Nassr açıkladı! Anderson Talisca takımdan ayrılacak mı?

Yaz transfer sezonunda adı özellikle de Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu.

AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yöneticileri, Talisca için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberin detayında Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.

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Al-Nassr açıkladı! Anderson Talisca takımdan ayrılacak mı?
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