Bu paraları nasıl harcıyorlar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımın gidişatıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın verdiği yüksek bonservisleri eleştiren 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Hiçbir zaman onların harcamalarını yapamayız. Hele bu son yıllardakileri akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkan ve yönetimi takdir ediyorum. Rakiplerin büyük transferleri camiayı etkiliyor.
Sen o transferi yapamazsın. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum. Bir oyuncuya 30 milyon verenler var. Bu paralar kolay değil. Bir tane oyuncu da değil, Trabzonspor batar yani.
4 takım şampiyonluğa oynuyor, 3'ü batar. Birinci olan da 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk sürdürülebilir olmalıdır" dedi.
DRAGUŞ'UN PARASI VERİLİRSE GİDER
Rapid Bükreş'in başında olan Marius Sumudica'nın, Denis Draguş'u istediğinin hatırlatılması üzerine deneyimli hoca, "Draguş ile mesafe alamadık. Çok defa konuştuk. Eğer mutsuz olursa, gitmek isterse, karşı taraf parasını verirse her oyuncu gider. Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Futbolcunun aidiyeti olacak.
Draguş'un öyle bir problemi yok ama parası verilirse gider. Bedava alacağım falan... Satılık da kiralık da gider. Kalırım burada, paramı alırım öyle bir şey yok"
ifadelerini kullandı.
ANTRENMANDA KÖTÜ DURUMDA
Ozan Tufan ve Draguş'un bir şeyler yapmak istediğini ancak oyunlarına yansımadığını ifade eden Güneş, "Draguş geçen sene başarılıydı. Antrenmanda da görüntüsü kötü. 1 hafta uzak kalsın, gelsin dedim. Başarısız olduğu zaman riskleri daha çok alıyor. Düzelirse devreye kadar, düzelmezse..." şeklinde konuştu.
TRANSFERDE ROTA VERDİ: BATUM'A GİDECEĞİM!
Devre arası yapılacak transferlerle ilgili ipucu veren Güneş şöyle konuştu: "Savic'ten faydalanılamadı. Oraya bir oyuncu alacağız. Batagov'a bakacağız, Serdar'ın sakatlığı sürüyor, oraya çok iyi bir stoper, hücuma da santfor olabilecek bir açık. Gol sayısını artırmak için bu tip oyuncuya daha çok ihtiyaç var. Nwakaeme ve Visca var. İyi oldukları zaman bu açığı kapatırlar ama kaç maç kapatırlar bu soru işareti. Cumartesi günü Batum'a gideceğim. Orada izleyeceğimiz oyuncular olacak." Batum'da cumartesi günü TSİ 20.00'de Gürcistan-Ukrayna maçı oynanacak.
KARA BULUTLARI DAĞITIRIZ FIRTINA'YI YİNE ESTİRİRİZ
"Şampiyonluk yarışında olmalıydık ama uzaklaştık. Avrupa'ya gitmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak hedef olmalı. Kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız. 3 yıl içinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma ve sonra uzun vadeli Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Ses getiren bir takım olacağız. Camianın bütünlüğü bozulmamalı. Trabzonspor'un geleceği asla karanlık olmaz. Kara bulutları dağıtırız. Fırtına'yı yine estiririz. Güneşli ve aydınlık günler görürüz."