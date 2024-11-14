Bu paraları nasıl harcıyorlar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımın gidişatıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın verdiği yüksek bonservisleri eleştiren 72 yaşındaki çalıştırıcı,Sen o transferi yapamazsın. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum. Bir oyuncuya 30 milyon verenler var.4 takım şampiyonluğa oynuyor, 3'ü batar. Birinci olan da 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk sürdürülebilir olmalıdır" dedi.Rapid Bükreş'in başında olan Marius Sumudica'nın, Denis Draguş'u istediğinin hatırlatılması üzerine deneyimli hoca, "Draguş ile mesafe alamadık. Çok defa konuştuk. Eğer mutsuz olursa, gitmek isterse, karşı taraf parasını verirse her oyuncu gider.Draguş'un öyle bir problemi yok ama parası verilirse gider. Bedava alacağım falan...ifadelerini kullandı.Ozan Tufan ve Draguş'un bir şeyler yapmak istediğini ancak oyunlarına yansımadığını ifade eden Güneş, "Draguş geçen sene başarılıydı. Antrenmanda da görüntüsü kötü. 1 hafta uzak kalsın, gelsin dedim. Başarısız olduğu zaman riskleri daha çok alıyor. Düzelirse devreye kadar, düzelmezse..." şeklinde konuştu.Devre arası yapılacak transferlerle ilgili ipucu veren Güneş şöyle konuştu: "Savic'ten faydalanılamadı. Oraya bir oyuncu alacağız. Batagov'a bakacağız, Serdar'ın sakatlığı sürüyor, oraya çok iyi bir stoper, hücuma da santfor olabilecek bir açık. Gol sayısını artırmak için bu tip oyuncuya daha çok ihtiyaç var. Nwakaeme ve Visca var. İyi oldukları zaman bu açığı kapatırlar ama kaç maç kapatırlar bu soru işareti. Cumartesi günü Batum'a gideceğim. Orada izleyeceğimiz oyuncular olacak." Batum'da cumartesi günü TSİ 20.00'de Gürcistan-Ukrayna maçı oynanacak."Şampiyonluk yarışında olmalıydık ama uzaklaştık. Avrupa'ya gitmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak hedef olmalı. Kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız. 3 yıl içinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma ve sonra uzun vadeli Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Ses getiren bir takım olacağız. Camianın bütünlüğü bozulmamalı. Trabzonspor'un geleceği asla karanlık olmaz. Kara bulutları dağıtırız. Fırtına'yı yine estiririz. Güneşli ve aydınlık günler görürüz."