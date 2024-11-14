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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:48

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener'e Marcelo iddiası

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Fluminense'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli sol bek Marcelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’e Marcelo iddiası

Dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Marcelo'nun Jayden Oosterwolde'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması nedeniyle adının Fenerbahçe ile de anıldığı ileri sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin Marcelo için nabız yokladığı aktarılırken, oyuncunun ise İspanya'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen LaLiga ekiplerinden Leganes ve Villarreal, Marcelo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Villarreal'in, transfer konusunda bir adım önde olduğu belirtilirken, Marcelo'nun da teklife sıcak baktığı öne sürüldü. 36 yaşındaki Marcelo, şu an kulüpsüz bir pozisyonda bulunuyor. 58 kez Brezilya milli takımının da formasını giyen Marcelo'nun toplamda 6 golü bulunuyor. (Akşam)


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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener'e Marcelo iddiası
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