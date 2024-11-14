FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’e Marcelo iddiası

Dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Marcelo'nun Jayden Oosterwolde'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması nedeniyle adının Fenerbahçe ile de anıldığı ileri sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin Marcelo için nabız yokladığı aktarılırken, oyuncunun ise İspanya'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

İSPANYA'DAN 2 TALİP VAR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen LaLiga ekiplerinden Leganes ve Villarreal, Marcelo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Villarreal'in, transfer konusunda bir adım önde olduğu belirtilirken, Marcelo'nun da teklife sıcak baktığı öne sürüldü. 36 yaşındaki Marcelo, şu an kulüpsüz bir pozisyonda bulunuyor. 58 kez Brezilya milli takımının da formasını giyen Marcelo'nun toplamda 6 golü bulunuyor. (Akşam)



