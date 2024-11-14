FENERBAHÇE HABERLERİ: Sola ya Gallo ya Parisi

Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular saha sonuçlarına odaklanırken, yönetim de ara transfer döneminde nasıl hamleler yapacağına çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda önce yaz döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi, ardından da Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasıyla iki şok birden yaşamıştı. Bu yüzden ara transfer döneminde öncelik sol beke verilecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi. Fenerbahçeli idareciler ve Sportif Direktör Branco'nun Lecce'den Antonino Gallo ve Fiorentina'dan Fabiano Parisi için çalışma başlattığı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının da her iki oyuncuya onay verdiği ortaya çıktı.

Lecce forması giyen Antonino Gallo 2019/20 sezonundan beri bu kulüpte görev yapıyor. 2026'ya kadar Lecce ile sözleşmesi bulunun 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Seria A'da 11, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta şans bulurken, iki asistle skor katkısı vermeyi de başardı. Diğer aday Fabiano Parisi ise Fiorentina forması giyiyor. Gallo ile aynı yaşta olan İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 10 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Fiorentina'ya transfer olmuştu. Parisi de lig ve Avrupa'da 10 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Branco'nun yakın zamanda İtalya'ya giderek iki kulüp yöneticileriyle masaya oturacağı ve sıkı bir pazarlığa girişeceği vurgulandı. (Milliyet)