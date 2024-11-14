Fenerbahçe Kulübü, FK Zenit Başkanını ve yöneticileri ile bir araya geldi

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Rusya takımlarından FK Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü, FK Zenit Başkanını ve yöneticileri ile yemekte bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe; Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Selma Altay Rodopman, Sportif Direktör Mario Branco ile FK Zenit Başkanı Alexander Medvedev ve yöneticileri yer aldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.