GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Nelsson’un geleceği belli oldu

Süper Kupa'daki Beşiktaş maçındaki büyük hatalarıyla tepki çeken Victor Nelsson o günden sonra bir türlü kendine gelemedi. Sanchez ve Abdülkerim'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan Danimarkalı yıldız oynadığı kısa sürelerde de Yönetim buna rağmen Nelsson'un 2026'da bitecek olan sözleşmesini güncellemek için görüşmeler yapıyordu.

Ancak gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerindeki maaş talebinden geri adım atmaması sonrası pazarlıklar donduruldu. Yönetimin son olarak 1.7 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Nelsson tarafından kabul görmediği belirlendi. Bir başka iddiaya göre ise Okan Buruk performansından hiç memnun olmadığı 26 yaşındaki futbolcu için, "Devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" şeklinde rapor verdi. (Takvim)

