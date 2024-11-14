Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Fas'tan Hakim Ziyech açıklaması
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:40

GALATASARAY HABERLERİ: Fas'tan Hakim Ziyech açıklaması

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fas’tan Hakim Ziyech açıklaması

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama sebebini açıklığa kavuşturdu. Walid Regragui yaptığı açıklamada, "Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'da en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor" dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da bu sezon 7 maçta 281 dakikada süre alabilen Ziyech, 1 asistlik katkı sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: Fas'tan Hakim Ziyech açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA