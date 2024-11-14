GALATASARAY HABERLERİ: Muslera’nın yerine Lucas Perri

Galatasaray'da Fernando Muslera döneminin sezon sonunda sona ermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli eldiveni 14 yıllık Galatasaray serüvenini noktalamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçmiş dönemlerde Güney Amerikalı kaleciler performanslarıyla parmak ısırttı. Daha önce Brezilyalı efsane kaleci Taffarel ve Kolombiyalı Mondragon'dan müthiş verim alan Galatasaray, aynı kıtadan oyuncu bakmaya başladı.

Gündeme gelen ilk isim ise Fransız Ligi'nin köklü ekiplerinden Lyon'da forma giyen Lucas Perri... Sarı-Kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki Brezilyalı eldiven Perri için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle temas kuracağı öğrenildi.

1.97 boyundaki Brezilyalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen tecrübeli kaleci, kalesinde 17 gol görürken 5 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Perri, sezon başında Brezilya temsilcisi Botafogo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti. (Takvim)