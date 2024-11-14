GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’i Fener’e kaptırmayız

Galatasaray'ın ocak ayında bonservisini almak için planlar yaptığı Victor Osimhen'de Fenerbahçe'nin de zemin yoklaması sarı-kırmızılı yönetimi, hızlı davranmaya sevk etti.

Attığı gollerle kısa sürede takımı sırtlayan Nijeryalı golcüyü uzun süreli renklerine bağlamayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, bir yandan sponsorlarla olan görüşmelerine devam ederken bir yandan Napoli ile temas halinde. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncuyu devre arasında alması halinde mevcut anlaşmaya göre 66 milyon Euro (9 milyon Euro Galatasaray'a indirim var) ödeyecek olan Aslan, hızlı davranarak Fenerbahçe'ye fırsat vermemeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DEN TÜRKCAN'A TAM YETKİ

Galatasaray 25 milyon Euro peşin ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymak istiyor. Bu konuda sağlam adımlar atan Galatasaray, oyuncu ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe cephesi ise daha önce Kim Min-jae ve Eljif Elmas transferinde yakın ilişkiler kurdukları İtalyan ekibine teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Her fırsatta Galatasaray Kulübü'nü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğini bilen Galatasaray yönetimi, bunu büyük bir artı olarak görüyor.