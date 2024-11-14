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Giriş Tarihi: 14.11.2024 21:46 Son Güncelleme: 14.11.2024 21:49

George Gardi'nin Okan Buruk paylaşımı dikkat çekti!

Futbol dünyasının en bilinen menajerlerinden birisi olan George Gardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gardi'nin Okan Buruk'la bir restoranda otururken yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı ve akıllara Osimhen ismini getirdi.

George Gardi’nin Okan Buruk paylaşımı dikkat çekti!

Galatasaray'a daha önce Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi isimleri kazandıran menajer George Gardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İTALYA'DA BİR RESTORANDA BULUŞTULAR

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu. İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da olduğu görüldü.

TARAFTAR HEYECANLI!

Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda da heyecanlandırdı. George Gardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, G.Saray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

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George Gardi'nin Okan Buruk paylaşımı dikkat çekti!
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