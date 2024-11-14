George Gardi’nin Okan Buruk paylaşımı dikkat çekti!

İTALYA'DA BİR RESTORANDA BULUŞTULAR

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu. İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da olduğu görüldü.

TARAFTAR HEYECANLI!

Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda da heyecanlandırdı. George Gardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, G.Saray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.