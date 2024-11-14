Haber hattı

FIFA, VAR'ın ardından futbolda yeni bir teknoloji için kolları sıvadı.ESPN'e röportaj veren FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Deneme sürecinin başındayız. FVS, antrenörlere bir hata yapıldığını düşünmeleri halinde maç başına iki itirazda bulunma şansı veriyor. Bir sonraki toplantıda IFAB'a bir rapor sunacağız veİzin çıkarsa gelecek yıl FVS kullanan birkaç lig olacak" dedi.Futbolda yeni devrim niteliğindeki FVS uygulamasında teknik direktörlere maç boyunca 2 itiraz hakkı tanınacak ve pozisyonlar VAR'da olduğu gibi incelenecek. Gol, kırmızı kart, penaltı ve kartın yanlış bir futbolcuya gösterilmesi halinde itiraz edilebilecek.Süper Lig takımı Kasımpaşa'nın, Sami Uğurlu'nun ayrılığı sonrasında yeni hocası belli oldu.Sivasspor, Giresunspor ve Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki hoca, 2020-21 sezonundaEn son Kayserispor'a yenilen Kasımpaşa; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 14 puanla 9. sırada bulunuyor.Real Madrid antrenman yapacak futbolcu bulamıyor. Liglere ara verilirken sakatlıklarla boğuşan eflatun-beyazlılar sadeceYalnızca Lunin, Vallejo, Mendy, Ceballos, Endrick ve Mbappe antrenmanlara katıldı. Carvajal, Courtois, Militao, Alaba, Vazquez, Tchouameni ve Rodrygo sakatlandı.Valverde, Rüdiger, Modric de milli takımlarına gitti.G.Saray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçındaile karşılaştı.Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Blomqvist (3), Wedemeyer ve Endemann kaydetti. Türk futbol tarihinde Devler Ligi'nde ilk kez temsil edildiğimiz organizasyondaWolfsburg ise ilk galibiyetini aldı. Grubun bir sonraki haftasında iki takım 20 Kasım'da Almanya'da karşı karşıya gelecek.