Haber hattı

Teknik direktörlere itiraz hakkı geliyor
FIFA, VAR'ın ardından futbolda yeni bir teknoloji için kolları sıvadı. Maç sırasında teknik direktörlere pozisyonlara itiraz etme hakkı sağlayacak Futbol Video Desteği'nin (FVS) denenmesi için IFAB ile görüşülecek.
ESPN'e röportaj veren FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Deneme sürecinin başındayız. FVS, antrenörlere bir hata yapıldığını düşünmeleri halinde maç başına iki itirazda bulunma şansı veriyor. Bir sonraki toplantıda IFAB'a bir rapor sunacağız ve denemenin daha geniş bir temelde devam etmesini talep edeceğiz.
İzin çıkarsa gelecek yıl FVS kullanan birkaç lig olacak" dedi.
FVS NEDİR?
Futbolda yeni devrim niteliğindeki FVS uygulamasında teknik direktörlere maç boyunca 2 itiraz hakkı tanınacak ve pozisyonlar VAR'da olduğu gibi incelenecek. Gol, kırmızı kart, penaltı ve kartın yanlış bir futbolcuya gösterilmesi halinde itiraz edilebilecek.
Kasımpaşa'nın yeni hocası Hakan Keleş
Süper Lig takımı Kasımpaşa'nın, Sami Uğurlu'nun ayrılığı sonrasında yeni hocası belli oldu. Teknik direktör arayışını sürdüren lacivertbeyazlılar, Hakan Keleş'i göreve getirdiğini açıkladı.
Sivasspor, Giresunspor ve Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki hoca, 2020-21 sezonunda Giresunspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı.
En son Kayserispor'a yenilen Kasımpaşa; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 14 puanla 9. sırada bulunuyor.
Real Madrid sıkıntıda 6 oyuncuyla calıştılar
Real Madrid antrenman yapacak futbolcu bulamıyor. Liglere ara verilirken sakatlıklarla boğuşan eflatun-beyazlılar sadece 6 futbolcuyla idman yapabildi.
Yalnızca Lunin, Vallejo, Mendy, Ceballos, Endrick ve Mbappe antrenmanlara katıldı. Carvajal, Courtois, Militao, Alaba, Vazquez, Tchouameni ve Rodrygo sakatlandı. Vinicius, Camavinga, Arda Güler, Brahim Diaz, Bellingham,
Valverde, Rüdiger, Modric de milli takımlarına gitti.
Dişi Aslanlar Devler Ligi'nde kayboldu!
G.Saray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Wolfsburg
ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 5-0 kaybetti.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Blomqvist (3), Wedemeyer ve Endemann kaydetti. Türk futbol tarihinde Devler Ligi'nde ilk kez temsil edildiğimiz organizasyonda 3 maçı da kaybeden Aslan, sonuncu sırada kaldı.
Wolfsburg ise ilk galibiyetini aldı. Grubun bir sonraki haftasında iki takım 20 Kasım'da Almanya'da karşı karşıya gelecek.