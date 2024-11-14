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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:41

Hakem David Coote'ye ikinci şok: Askıya alındı

UEFA, Premier Lig hakemi David Coote'un uyuşturucu madde kullandığı videosunun ortaya çıkması sonrası hakemliğini askıya aldı. İngiliz hakemin daha önce Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınmıştı.

Hakem David Coote’ye ikinci şok: Askıya alındı

Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınan David Coote'ye yeni şok UEFA'dan geldi. UEFA, Premier Lig hakemi David Coote'un uyuşturucu madde kullandığı videosunun ortaya çıkması sonrası hakemliğini askıya aldı. Bu kararın "uygunsuz davranış" gerekçesiyle alındığı belirtildi ve Coote'un 12 Kasım'da bilgilendirildiği belirtildi.

İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, İngiliz hakem için "İddiaların farkındayız ve bunu ciddiye alıyoruz. David Coote soruşturma süreci boyunca görevinden uzaklaştırılmıştır. David'in refahı bizim için son derece önemli ve bu süreçte ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya kararlıyız" açıklamasını yaptı. Coote, Liverpool'un son oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı.


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Hakem David Coote'ye ikinci şok: Askıya alındı
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