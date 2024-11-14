Victor Osimhen yine sahne aldı! Nijerya’ya 1 puanı getirdi...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nda lider olan Nijerya, ikinci sırada bulunan Benin'e konuk oldu. Nijerya'da Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ise 82. dakikada Ola Aina'nın yerine oyuna dahil oldu.

OSIMHEN 1 PUANI GETİREN GOLÜ ATTI

Benin, 16. dakikada Mohamed Tijani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Nijerya'nın bu gole cevabı 81. dakikada Victor Osimhen'in kafa golüyle geldi. Bu sonuçla Nijerya 11 puanla liderliğini sürdürürken, takipçisi Benin de puanını 7'ye çıkardı.